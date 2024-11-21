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250 ضيفاً.. اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة

ينتمون إلى 12 دولة.. ويتلقون حزمة من الخدمات المميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج
250 ضيفاً.. اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة
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اكتمل اليوم وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة البالغ عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من 12 دولة، وسط خدمات مميزة قدمتها اللجان العاملة بالبرنامج.

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية كافة خدماتها المتميزة منذ وصول المستضافين إلى جانب البدء في تنفيذ الأنشطة والبرامج الثقافية والدينية المصاحبة لأداء مناسك العمرة، منها زيارة المسجد النبوي الشريف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزيارات لعدد من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة إلى جانب اللقاءات العلمية بأئمة المسجد النبوي وعدد من العلماء.

ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة

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