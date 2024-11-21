250 ضيفاً.. اكتمال وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية كافة خدماتها المتميزة منذ وصول المستضافين إلى جانب البدء في تنفيذ الأنشطة والبرامج الثقافية والدينية المصاحبة لأداء مناسك العمرة، منها زيارة المسجد النبوي الشريف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وزيارات لعدد من المعالم التاريخية بالمدينة المنورة إلى جانب اللقاءات العلمية بأئمة المسجد النبوي وعدد من العلماء.