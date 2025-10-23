"عقارات الدولة" توضح أبرز أحكام نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها

وأضافت أن المشروع يُعدّ منتهيًا إذا انتهت الحاجة إلى نزع الملكية أثناء تنفيذه، وتُعاد الملكية لأصحابها، مع تعويضهم عن المدة التي وُضع خلالها اليد على العقار، على ألا تتجاوز مدة التعويض تسعين يومًا من انتهاء المشروع.