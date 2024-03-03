شركة ثقة راعياً استراتيجياً لمؤتمر LEAP التقني 2024 في دورته الثالثة بالرياض

وتعمل شركة "ثقة" التي تتخذ من العاصمة الرياض مقراً رئيسياً لها على تقديم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، لسد احتياجات السوق التقني في المملكة، وتختص الشركة بالعمل على أحدث التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة لتصنع التحول الرقمي، وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات في هذا الصدد، لتصبح ومنذ انطلاقتها الأولى في مجال تخصصها في عام 2012م رقماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع التقنية وقطاع الأعمال، في صناعة الأثر للتحول الرقمي.