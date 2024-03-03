شركة ثقة راعياً استراتيجياً لمؤتمر LEAP التقني 2024 في دورته الثالثة بالرياض

تشارك شركة "ثقة" كراعٍ استراتيجي لمؤتمر LEAP التقني 2024، في دورته الثالثة والذي ينعقد بالرياض، تحت شعار "آفاق جديدة"، وذلك خلال الفترة من 4-7 مارس الجاري، حيث يعد المؤتمر التقني الأكثر حضوراً على مستوى العالم.
وتمثل مشاركة شركة "ثقة" في المؤتمر من خلال رعايتها الاستراتيجية، تواصلاً لمشاركاتها الفاعلة في مختلف المؤتمرات والمنتديات والفعاليات، داخل وخارج المملكة، كما تعتبر الرعاية فرصة لطرح تجربة الشركة الثرية ومنجزاتها في قطاع منظومة التقنية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "ثقة" أيمن الفلّاج:" تأتي رعاية ومشاركة ثقة في مؤتمر LEAP2024 ضمن إطار مشاركاتها المتواصلة في الفعاليات المختلفة، وانعكاسا لنمو الشركة في القطاع التقني، وتمثل هذه المشاركة فرصة لإبراز قدرات الشركة التقنية وما حققته من إنجازات لافتة، وكذلك لإبراز مساهمة الشركة المؤثرة في منظومة التحوّل الرقمي بالمملكة.
وأوضح الفلّاج الإنجازات التي حققتها شركة "ثقة" خلال مشوارها في رحلة التحول الرقمي، وقال: "حققت "ثقة" خلال الـ10 سنوات الماضية الكثير من الأرقام والإنجازات، من ذلك خلقها لأكثر من 60 حلاً تقنياً، استفاد منها أكثر من 10 ملايين مستفيد وذلك بالشراكة مع أكثر من 100 شريك بالقطاعين الحكومي والخاص، بمعدل عمليات تجاوزت الـ49 مليون عملية، وهذا الإنجاز يعد إنجازاً استثنائياً.
وتعمل شركة "ثقة" التي تتخذ من العاصمة الرياض مقراً رئيسياً لها على تقديم خدماتها للقطاعين الحكومي والخاص، لسد احتياجات السوق التقني في المملكة، وتختص الشركة بالعمل على أحدث التقنيات الرقمية ونماذج الأعمال المبتكرة لتصنع التحول الرقمي، وقد حققت الشركة العديد من الإنجازات في هذا الصدد، لتصبح ومنذ انطلاقتها الأولى في مجال تخصصها في عام 2012م رقماً بارزاً في تقديم الحلول الذكية والإبداعية لقطاع التقنية وقطاع الأعمال، في صناعة الأثر للتحول الرقمي.
الجدير بالذكر أنه يمكن لزوار معرض LEAP زيارة جناح "ثقة" رقم H1.K90 حيث يمثل فرصة للمهتمين والجهات ذات العلاقة للتعرف أكثر حول خدمات الشركة وكل ما تقدمه من حلول ذكية، كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للطلاع على المزيد من المعلومات عبر الرابط .