ملك ماليزيا يزور العربية للعود بالرياض ويُشيد بريادتها في صناعة العطور عالميًا

وأبدى جلالة السلطان إبراهيم إعجابه الكبير بما شاهده من جودة وتميّز في منتجات الشركة، مشيدًا بريادتها ونجاحاتها العالمية، ومعبّرًا عن فخره بكونه أحد عملائها في ماليزيا، مؤكدًا أن العربية للعود تمثل نموذجًا سعوديًا يحتذى به يجمع بين الأصالة والابتكار.