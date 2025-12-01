ملك ماليزيا يزور العربية للعود بالرياض ويُشيد بريادتها في صناعة العطور عالميًا

شهد مقر شركة العربية للعود في الرياض زيارة ملكية رفيعة، حيث استقبلت الشركة جلالة السلطان إبراهيم بن السلطان إسكندر، ملك ماليزيا، يرافقه أبناؤه الأمير إدريس والأمير عبد الرحمن، ومعالي وزير السياحة السعودي الأستاذ أحمد الخطيب، والسفير الماليزي في المملكة السيد محمد بكر، وعدد من أعضاء الوفد المرافق.
وكان في استقبال جلالته الرئيس التنفيذي لشركة العربية للعود عمر بن عبد العزيز الجاسر، الذي رحّب بالوفد الكريم مؤكّدًا أن الزيارة تُجسّد عمق العلاقات الاقتصادية والثقافية بين المملكة وماليزيا، وتعكس المكانة التي تحظى بها الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
وقام جلالة السلطان بجولة داخل مقر الشركة اطّلع خلالها على أحدث ابتكارات العربية للعود ومنتجاتها العطرية الفاخرة، واستمع إلى عرض وافر حول مسيرة الشركة منذ تأسيسها وحتى انتشارها الواسع عبر أكثر من 1200 فرع في 35 دولة حول العالم، إضافة إلى خططها المستقبلية لتعزيز حضورها في الأسواق الآسيوية.
وأبدى جلالة السلطان إبراهيم إعجابه الكبير بما شاهده من جودة وتميّز في منتجات الشركة، مشيدًا بريادتها ونجاحاتها العالمية، ومعبّرًا عن فخره بكونه أحد عملائها في ماليزيا، مؤكدًا أن العربية للعود تمثل نموذجًا سعوديًا يحتذى به يجمع بين الأصالة والابتكار.
واختُتمت الزيارة بتبادل الهدايا التذكارية الفاخرة وسط أجواء ودّية عكست عمق الاحترام والتقدير المتبادل، ورسّخت مكانة العربية للعود كشركة سعودية رائدة في صناعة العود والعطور على مستوى العالم… لتبقى رمزًا سعوديًا يفوح بالفخامة ويُعزّز جسور العلاقات بين الشرق والغرب.