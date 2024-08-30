محليات

جازان.. حرس الحدود يقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 168 كيلوجرامًا من القات المخدر

استكمال الإجراءات النظامية بحقّهم وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
جازان.. حرس الحدود يقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 168 كيلوجرامًا من القات المخدر
تم النشر في

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، على "6" مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لتهريبهم "168" كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

جازان
القات المخدر
الدوريات البرية لحرس الحدود
قطاع العارضة

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org