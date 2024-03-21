(موجات) تصدر تقرير "الريادة السعودية في المدن الذكية"

أصدرت موجات تقريرًا تثقيفيًا بعنوان: (الريادة السعودية في المدن الذكية) برعاية شركة إتقان العقارية والحراج الجديد للمقاولات وشركة الدار العالمية للتطوير العقاري، تناول التقرير المؤشرات الرقمية، وفوائد وتصنيف المدن الذكية، ومجالات الاستفادة منها. كما احتوى على الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
وكشف التقرير تزايد القيمة السوقية للمدن الذكية وصولاً لعام 2027 م، إذ من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية 1.024 مليار دولار، مقارنة بــ511 مليار دولار عام 2022 م. ووصل إجمالي قيمة تطبيقات التكنولوجيا عام 2022م، 158 مليار دولار. وتوقع التقرير استثمار 870 مليار دولار في عام 2026 م، بالنظر إلى 2.7 مليار دولار حجم الإنفاق السنوي على المدن الذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتعتمد المدن الذكية وفقًا للتقرير على توفير تجربة سلسة وتحديد استراتيجية شاملة.
ونشر التقرير مقارنة الإنفاق على المدن الذكية في الشرق الأوسط وعالميًا وخلصت المقارنة إلى أن دول الشرق الأوسط أنفقت عام 2022 م، 2.7 مليار دولار بزيارة 60 % عن 1.3 مليار دولار، في عام 2021 م، وبلغ إجمالي الإنفاق على المدن الذكية عالميًا 81 مليار دولار عام 2018 م وفي 2020 م يصل إلى 158 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى أن المدن الذكية هي مدينة مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة وكفاءة العمليات والخدمات الحضرية والقدرة على المنافسة وتهدف إلى تعزيز حياة المواطنين وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستدامة وكما تهدف المدن الذكية إلى تحديث الخدمات الحكومية وتحسين البنية التحتية، وتحقيق تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الطاقة والاعتماد على ثورة الاتصالات.
وتصنف المدن الذكية ضمن 11 مؤشرًا تتوزع على أساس البنية التحتية للتكنولوجيا والاتصال، البنية التحتية الخضراء وأسواق العمل التي تحركها التكنولوجيا. حيث تتنوع مجالات الاستفادة من المدن الذكية في الحوسبة السحابية، الذكاء الصناعي، إنترنت الأشياء، تكنولوجيا البوك تشين والواقع المعزز.
وضح التقرير أن مدينة نيوم ذا لاين من المدن السعودية الذكية وأحد مشروعات البنية التحتية الأكثر تحديًا في العالم بمساحة 170 كم 2 تعمل بالطاقة النظيفة بالكامل ويصل قيمة المشروع 500 مليار دولار.
تشمل مشروعات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية حلولاً فائقة السرعة للمواصلات بمركبات ذاتية القيادة والتخطيط الحضري للمرافق الأساسية كما يشمل المراقبة والتحكم بوساطة الذكاء الصناعي في الإشارات الضوئية والتحكم في الإنارة الذكية والتحكم في البيانات المرورية والحركة الجوية والتحكم في الطيران والتحكم في جمع النفايات والتحكم في الخدمات الصحية والسلامة العامة وتحليل البيانات الأمنية.