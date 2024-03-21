(موجات) تصدر تقرير "الريادة السعودية في المدن الذكية"

ونشر التقرير مقارنة الإنفاق على المدن الذكية في الشرق الأوسط وعالميًا وخلصت المقارنة إلى أن دول الشرق الأوسط أنفقت عام 2022 م، 2.7 مليار دولار بزيارة 60 % عن 1.3 مليار دولار، في عام 2021 م، وبلغ إجمالي الإنفاق على المدن الذكية عالميًا 81 مليار دولار عام 2018 م وفي 2020 م يصل إلى 158 مليار دولار.