شركة ريناد المجد (RMG) تُنظم الملتقى الرابع لتطوير ممارسات التحول الرقمي بالسعودية

نَظمت شركة ريناد المجد (RMG) الملتقى الرابع لتطوير ممارسات التحول الرقمي في فندق كراون بلازا المدينة الرقمية يوم الأربعاء الموافق 17 يناير من العام الحالي 2024م. في قاعات السلطانة وحضر الملتقى أكثر من 500 شخصية مدعوة من الجنسين من ممثلي الجهات الحكومية والقيادات في التحول الرقمي والمهتمين بالتحول الرقمي وممثلي وسائل الإعلام والشركات المتخصصة بهذا المجال.
وقد شهد الملتقى مشاركة واسعة من الخبراء والمتحدثين البارزين، الذين قدموا عروضاً وورش عمل متخصصة تناولت أحدث الممارسات وأطر العمل في عالم التحول الرقمي وطرق تطوير نتائج قياس التحول الرقمي 2024. كما تم خلال الملتقى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات الحكومية أثناء رحلة التحول الرقمي.
حيثُ تمَّ افتتاح الملتقى من قبل المهندس ماجد الزغيبي المدير العام للتحول الرقمي وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو أحد قادة التحول الرقمي وصاحب المسيرة الطموحة في عدد من الجهات الحكومية. وجاء في كلمته «نفخر اليوم بوجود رؤيةٍ طموحة وضعت التحول الرقمي ضمن أولوياتها فكان نتاج ذلك أن حققت المملكة تقدماً كبيراً في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، كل تلك الإنجازات وما سيليها بدعم وحرص من قيادتنا الرشيدة لأجل أن تصبح المملكة نموذجاً رائداً في العالم ليس على مستوى التحول الرقمي، بل على كافة الأصعدة.
ومن جانبه فقد قال المدير العام لشركة ريناد المجد (RMG) الأستاذ عبد الكريم بن عبد الرحمن بن محارب «يأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تقيمها شركة ريناد المجد (RMG) بشكل دوري بهدف "التفاعل مع صناع القرار في مجال التحول الرقمي، وتبادل الأفكار والرؤى، ومشاركة المعارف والخبرات، كذلك تعزيز فرص التكامل والتعاون الرقمي الحكومي".
وقد حرصت شركة ريناد المجد (RMG) على تنويع الأنشطة والفعاليات خلال الملتقى الحالي بدايةً من ورش العمل التفاعلية مروراً بالعيادات الاستشارية الرقمية وصولاً إلى الجلسة الحوارية بهدف تلبية احتياجات شركائنا المتغيرة وبناءً على اقتراحاتكم في الملتقى السابق.
1. وحيث أن الملتقى شهد تنظيم 4 ورش عمل تفاعلية وفقرة إبداعية جديدة «العيادات الاستشارية الرقمية»، هي: الورشة الأولى بعنوان «تحديات إدارة ملف قياس التحول الرقمي الحكومي» قدمها الدكتور عبد العزيز الغازي والمهندس هاني أبو هلال.
2. الورشة الثانية بعنوان «كيف ننفذ إستراتيجية التحول الرقمي» قدمها المهندس فياض محمد هاني بيان.
3. الورشة الثالثة بعنوان «رحلة الحصول على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية (NORA) «قدمها المهندس فراس صوفي
4. الورشة الرابعة بعنوان «الإبداع الرقمي والتقنيات الناشئة» وقدمها المهندس أحمد الريس.
وقد شهد الملتقى إطلاق فكرة إبداعية جديدة من شركة ريناد (RMG) وتُعد هذه الخدمة خطوة نحو تحقيق التميز في ميدان تطوير طرق التفاعل مع متطلبات القياس الرقمي الحكومي. حيث تم تطوير 6 عيادات استشارية متخصصة شملت جميع محاور التحول الرقمي بداية من استراتيجية التحول الرقمي وصولاً إلى الابتكار والإبداع الرقمي.
وفي مداخلة قيمة أكد وكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للشؤون التنموية المهندس خالد بن أحمد النعيمي على أهمية التخطيط الاستراتيجي المُحكم وعلى أهمية إشراك جميع أصحاب المصلحة من البداية في تطوير استراتيجية التحول الرقمي كمدخل لضمان جودة التنفيذ لاحقاً، حيث استفادت إمارة المنطقة الشرقية من البداية الصحيحة أثناء تطوير استراتيجية التحول الرقمي الأمر الذي انعكس على كل محاور التحول الرقمي في الإمارة حيث حققت الإمارة تقدماً كبيراً على مؤشر التحول الرقمي الحكومي 2023.
وشدد المهندس موسى عبد الله احمد الميمني وكيل التحول الرقمي في أمانة منطقة المدينة المنورة على أهمية تواصل قادة التحول الرقمي مع منسوبي الجهة لغرض شرح استراتيجية التحول الرقمي بشكل متكرر لضمان وضوح المستهدفات الرقمية ولتوضيح آليات وطرق الوصول إليها. وأشار أنهم في أمانة منطقة المدينة المنورة استفادوا من هذه المنهجية حيث ساعدتهم في الحصول على العديد من الجوائز الرقمية خلال مؤتمر الهيئة الحكومية الرقمية 2023 مثل جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعديد من الجوائز الأخرى.
وفي لقاء مع المهندس الوليد العنزي مدير عام الإدارة العامة للتحول الرقمي في صندوق التنمية الزراعية قال «إن التقدم الكبير الذي حققته المملكة العربية السعودية في مجال التحول الرقمي يعد محوراً هاماً في هذا الملتقى.
فقد شهدت السنوات الأخيرة قفزات عملاقة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتنفيذ الحلول الرقمية المتطورة، مما أسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتسهيل الوصول إليها. كذلك، تميزت المملكة بتبنيها للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء حيث عمل صندوق التنمية الزراعية على الاستفادة من هذه التقنيات لتطوير تجربة المستفيد، ليس فقط في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ولكن أيضًا في تعزيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة. هذه الجهود تعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 وترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال الابتكار الرقمي في المنطقة.»
الجدير بالذكر أن شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG) تقدم مجموعة من الحلول الاستشارية المتكاملة تساعد الجهات الحكومية على الارتقاء بدرجة الامتثال الرقمي في قياس التحول الرقمي 2024 وخلال السنوات الماضية نفذت الشركة العديد من مشاريع التحول الرقمي مع أكثر من 200 جهة حكومية وتعمل اليوم لنقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي إلى العديد الدول الشقيقة والصديقة مثل عُمَان، والكويت، وليبيا والعراق.
ويتميز منهج شركة ريناد المجد بالتركيز على تقديم حلول رقمية متكاملة ومبتكرة تدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية وتساهم في تطوير القطاعات المختلفة بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية للمملكة 2023.
ويُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويؤكد على الدور الريادي لشركة ريناد المجد (RMG) في دعم وتعزيز التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.
• يعمل الملتقى على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ويساعد في بناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير مبادرات رقمية متقدمة على المستوى الوطني.
• كما يشجع الملتقى على الابتكار الرقمي بكل أبعاده ويسلط الضوء على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال التقنيات الناشئة، مما يساهم في تطوير حلول رقمية مبتكرة ترتقي بمستوى جودة الحياة في المملكة.
• ويوفر الملتقى منصة لقادة التحول الرقمي وللخبراء والمتخصصين في المجال لمشاركة المعارف والخبرات وتبادل وجهات النظر حول أفضل الممارسات الرقمية الأمر الذي يساعد على تسريع وتيرة التعلم وتبني الابتكارات الرقمية.
وبفضل الله، أشاد المشاركون في الملتقى بتنظيمه ومخرجاته، حيث اعتبروه فرصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب، واكتساب المهارات والمعارف اللازمة للبدء في رحلة التحضير لقياس التحول الرقمي 2024.