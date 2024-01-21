شركة ريناد المجد (RMG) تُنظم الملتقى الرابع لتطوير ممارسات التحول الرقمي بالسعودية

حيثُ تمَّ افتتاح الملتقى من قبل المهندس ماجد الزغيبي المدير العام للتحول الرقمي وتقنية المعلومات في الهيئة العامة للغذاء والدواء وهو أحد قادة التحول الرقمي وصاحب المسيرة الطموحة في عدد من الجهات الحكومية. وجاء في كلمته «نفخر اليوم بوجود رؤيةٍ طموحة وضعت التحول الرقمي ضمن أولوياتها فكان نتاج ذلك أن حققت المملكة تقدماً كبيراً في العديد من المؤشرات الدولية المتعلقة بالتحول الرقمي، كل تلك الإنجازات وما سيليها بدعم وحرص من قيادتنا الرشيدة لأجل أن تصبح المملكة نموذجاً رائداً في العالم ليس على مستوى التحول الرقمي، بل على كافة الأصعدة.