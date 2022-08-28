تفاعل واسع مع مبادرة "الادخار أسلوب حياة".. المستفيدون 130 ألفًا من 110 جهات حكومية وخاصة

حقّقت مبادرة "الادخار أسلوب حياة" والتي ينفذها المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية تقدُّماً كبيراً في نشر ثقافة الادخار وتعزيز الوعي المالي لدى الموظفين والموظفات العاملين في العديد من القطاعات والوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة المستفيدة من البرنامج.
وشهدت المبادرات تفاعلاً واسعاً في منهج "الادخار أسلوب حياة"، إضافة إلى مناهج الادخار للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، ومبادرة الادخار للمسكن، والتي استفاد منها قرابة 130 ألف مستفيد يُمثلّون 110 جهات حكومية وشبه حكومية وجامعات ومدارس من مختلف المراحل التعليمية. لتليها مبادرة "الادخار أسلوب حياة" بهدف نشر ثقافة الادخار وتعزيز الوعي المالي وتحسين جودة الحياة بين فئات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة، وهو رفع معدّل ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من 6% إلى 10% بحلول العام 2030.
وتأتي مبادرة "الادخار أسلوب حياة" استكمالاً للدور الريادي المجتمعي برعاية بنك البلاد وبهدف ترسيخ مفهوم الادخار لدى أفراد المجتمع، وتزويدهم بمهارات تسهم في تحسين ممارساتهم المالية والاقتصادية بالتأهيل والتدريب، حيث تم تصميم المبادرة من خلال أكاديميين ومدرّبين معتمدين لتشمل ثلاثة مسارات رئيسية كالادخار الشخصي والادخار السكني والادخار الاستثماري.