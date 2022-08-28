تفاعل واسع مع مبادرة "الادخار أسلوب حياة".. المستفيدون 130 ألفًا من 110 جهات حكومية وخاصة

وشهدت المبادرات تفاعلاً واسعاً في منهج "الادخار أسلوب حياة"، إضافة إلى مناهج الادخار للمرحلة الأولى، والمرحلة الثانية، ومبادرة الادخار للمسكن، والتي استفاد منها قرابة 130 ألف مستفيد يُمثلّون 110 جهات حكومية وشبه حكومية وجامعات ومدارس من مختلف المراحل التعليمية. لتليها مبادرة "الادخار أسلوب حياة" بهدف نشر ثقافة الادخار وتعزيز الوعي المالي وتحسين جودة الحياة بين فئات المجتمع، وصولاً إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة، وهو رفع معدّل ثقافة الادخار لدى الأسر السعودية من 6% إلى 10% بحلول العام 2030.