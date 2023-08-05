"جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثالثة من المرشحين للقبول بالعام الجديد

أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن أسماء الدفعة الثالثة من الطلاب والطالبات المرشحين والمرشحات للقبول في مسارات السنة التحضيرية والبرامج الأخرى للعام الجامعي 1445هـ؛ لتغطية كافة مقاعد القبول المتاحة والشاغرة.
وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة؛ من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ "الطالب، الطالبة" في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثَم إصدار إشعار القبول في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس 2023م.
وأضاف آل مريح: يمكن للمرشحين الاطلاع على الفيديو التوضيحي لإنهاء إجراءات القبول من خلال قناة العمادة في اليوتيوب.
وأكّد أن الطلاب المرشحين الذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكترونية خلال الفترة المحددة للدفعة؛ سيتم إلغاء طلبه تلقائيًّا، مشدّدًا على المرشحين في المسار الصحي طباعة نموذج الفحص الطبي لإجراء الفحص، وسيتم إرسال الموعد برسالة نصية على جوّال الطالب المسجل في طلبه بعد انتهاء الدفعة، كما يجب على مَن تمّت ترقية قبولهم لرغبات أعلى بهذه الدفعة الدخول على الطلب إصدار إشعار القبول الجديد، متمنّيًا التوفيق والسداد للجميع.