"جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل" تعلن الدفعة الثالثة من المرشحين للقبول بالعام الجديد

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالله بن سعيد آل مريح، أنه يلزم كافة المرشحين للقبول في الدفعة الثالثة سرعة استكمال إجراءات القبول عبر بوابة القبول الإلكترونية في موقع الجامعة؛ من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بـ "الطالب، الطالبة" في أيقونة استعراض طلب سابق الظاهرة في بوابة القبول الإلكترونية، ومتابعة الطلب بالضغط على أيقونة "حالة طلب الالتحاق"، مع استكمال المعلومات المطلوبة، ومن ثَم إصدار إشعار القبول في موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرًا من يوم الأحد 19 محرم 1445هـ الموافق 06 أغسطس 2023م.