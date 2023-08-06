محليات

الأمن الغذائي: صرف 109 ملايين ريال مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح المحلي

شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم
الأمن الغذائي: صرف 109 ملايين ريال مستحقات الدفعة 11 لمزارعي القمح المحلي

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الحادية عشرة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/ 1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة بلغ (109.172.417) ريالًا؛ وذلك لكمية (61.281) طنًّا، لعدد (164) مزارعًا، تتضمن (10) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات؛ ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (1.162.881.510) ريالات؛ وذلك لكمية (660.132) طنًّا، لعدد (2060) مزارعًا.

يُذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (921.138) طنًّا، لعدد (2945) مزارعًا.

مزارعي القمح المحلي
الهيئة العامة للأمن الغذائي

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