مركز الملك سلمان للإغاثة يحقق جائزة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" للمسؤولية الاجتماعية

وبين أن ما تحقق للمركز من ريادة على المستوى الدولي كان ذلك بفضل الله تعالى ثم لما يحظى به المركز من متابعة ودعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- مؤكداً أن هذه الجائزة وغيرها من الجوائز التي سبق أن نالها المركز هي من المحفزات للقائمين عليه لتحقيق الطموحات ومواصلة الإبداع.