مركز الملك سلمان للإغاثة يحقق جائزة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" للمسؤولية الاجتماعية

حقق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جائزة مجلة "فوربس الشرق الأوسط" في مجال المسؤولية الاجتماعية ضمن حفل تكريم أقامته المجلة أمس بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات لعدد من الجهات السعودية الفائزة بالجائزة.
وفي التفاصيل، تسلّم الجائزة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمركز شلهوب بن عبدالله الشلهوب في مقر وكالة الأنباء السعودية بمدينة الرياض.
وأوضح "الشلهوب" أن حصول مركز الملك سلمان للإغاثة - بفضل الله عز وجل - على جائزة مجلة "فوربس الشـرق الأوسط" للمسؤولية الاجتماعية"، يأتي تأكيداً على دور المركز الإنساني الكبير وتميّز ما يقدمه من برامج ومشاريع إنسانية وإغاثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجسد حجم اهتمام المملكة العربية السعودية وريادتها في مجال العمل الإنساني الدولي.
ونوه بأن هذه الجائزة تضاف إلى رصيد مستمر من إنجازات المركز التي تأتي نتيجة لإشراف ومتابعة دؤوبة من قبل معالي المستشار بالديوان الملكي المشـرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وأردف الشلهوب: أننا في مركز الملك سلمان للإغاثة فخورون بما نقوم به ونقدمه للدول المحتاجة والمتضررة حول العالم، لكون المركز الذراع الإنساني للمملكة في الخارج، مشيراً إلى أن المركز يحمل اسماً غالياً على قلوبنا وهو اسم والدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ويمثل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - في دعم العمل الإنساني.
وأضاف مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمركز الملك سلمان للإغاثة أنه ليس بغريب أن يحصد المركز هذه الجائزة لأنه يضع دائما نصب أعينه الإجادة في التنفيذ والتميز في الإنجاز والمثابرة وصنع الأثر والاستدامة فيما يقوم به من مهام ومسؤوليات ومنها المسؤولية الاجتماعية.
وبين أن ما تحقق للمركز من ريادة على المستوى الدولي كان ذلك بفضل الله تعالى ثم لما يحظى به المركز من متابعة ودعم لامحدود من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- مؤكداً أن هذه الجائزة وغيرها من الجوائز التي سبق أن نالها المركز هي من المحفزات للقائمين عليه لتحقيق الطموحات ومواصلة الإبداع.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع الجهات المحلية لتبني مفهوم المسؤولية الاجتماعية في برامجها وأنشطتها كافة، والسعي لتقديم خدمات متميزة عبر برامج ذات طابع شمولي وتنموي مستدام ونشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية في المملكة.