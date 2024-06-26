من الصين.. "المزروع" يستعرض التطور في البنية التحتية للخدمات اللوجستية وما أحدثته رؤية 2030

استقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) المهندس سليمان المزروع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، يرافقه نائبه علي العثمان، والملحق التجاري بسفارة المملكة في بكين، الدكتور صالح بن إبراهيم الغرير، وذلك خلال مشاركة البرنامج ضمن 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، في المعرض الدولي (Transport Logistics) المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024م.