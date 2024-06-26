من الصين.. "المزروع" يستعرض التطور في البنية التحتية للخدمات اللوجستية وما أحدثته رؤية 2030

استقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) المهندس سليمان المزروع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، يرافقه نائبه علي العثمان، والملحق التجاري بسفارة المملكة في بكين، الدكتور صالح بن إبراهيم الغرير، وذلك خلال مشاركة البرنامج ضمن 13 جهة من الجهات المعنية بالنقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، في المعرض الدولي (Transport Logistics) المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، خلال الفترة من 25 إلى 27 يونيو 2024م.
وأطلع "المزروع" السفير والوفد المرافق له على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، والجهود القائمة لاستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع ليسهم في تعظيم الأثر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.
ويعد معرض (Transport Logistics) المعرض التجاري الرائد في آسيا للخدمات اللوجستية والنقل وتكنولوجيا المعلومات وإدارة سلسلة التوريد، ومنصة أعمال لصناعة الخدمات اللوجستية والنقل، إضافة لما يتضمنه من برامج مؤتمرات شاملة.