التجارة: خمس خطوات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع

دعت وزارة التجارة المستهلكين إلى استخدام تطبيق «بلاغ تجاري» لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع، مؤكدة أن الخدمة توفّر قناة مباشرة لتلقي الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام بسياسات الاستبدال أو الاسترجاع.
وتبدأ الآلية بتحديد نوع البلاغ ثم اختيار موضوعه، وذكر اسم المنشأة وتحديد عنوانها، يعقب ذلك كتابة بيانات البلاغ وإرفاق صورة الفاتورة أو ما يثبت الواقعة بالصورة، بما يسهّل على الفرق المختصة سرعة المعالجة.
وأوضحت الوزارة أن التطبيق يتيح للمستهلك تعديل بيانات البلاغ بعد تقديمه خلال مدة أقصاها اثنتان وسبعون ساعة، بما يعزز دقة المعلومات وفعالية المتابعة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التجارة لرفع مستوى حماية المستهلكين، وتحسين كفاءة الاستجابة للبلاغات، وتعزيز الالتزام بالأنظمة التجارية. مصدر المعلومات: وزارة التجارة.