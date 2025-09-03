التجارة: خمس خطوات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع

وتبدأ الآلية بتحديد نوع البلاغ ثم اختيار موضوعه، وذكر اسم المنشأة وتحديد عنوانها، يعقب ذلك كتابة بيانات البلاغ وإرفاق صورة الفاتورة أو ما يثبت الواقعة بالصورة، بما يسهّل على الفرق المختصة سرعة المعالجة.