المملكة تعزّز ريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر مجموعة العشرين

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تُعقد غدًا برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، حيث يمثل المملكة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.
وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور المملكة المحوري في قيادة الجهود الدولية في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الدور الذي برز بشكل لافت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حين أطلقت خارطة طريق عالمية لقياس الاقتصاد الرقمي، ووضعت أساسيات "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لضمان استخدامه بشكل مسؤول.
ومن المقرر أن يعقد "السواحه" سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز الشراكات الدولية، ودفع مسارات الابتكار التقني، بما يعزز مكانة المملكة عالميًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.