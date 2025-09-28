محليات

المملكة تعزّز ريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر مجموعة العشرين

"السواحه" يشارك في اجتماعات وزارية بجنوب أفريقيا ويعقد لقاءات لتعزيز الشراكات الدولية
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحة
تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماعات وزراء مجموعة العشرين حول الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، التي تُعقد غدًا برئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، حيث يمثل المملكة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

وتأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور المملكة المحوري في قيادة الجهود الدولية في مجالي الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وهو الدور الذي برز بشكل لافت خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، حين أطلقت خارطة طريق عالمية لقياس الاقتصاد الرقمي، ووضعت أساسيات "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" لضمان استخدامه بشكل مسؤول.

ومن المقرر أن يعقد "السواحه" سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز الشراكات الدولية، ودفع مسارات الابتكار التقني، بما يعزز مكانة المملكة عالميًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مجموعة العشرين
الذكاء الاصطناعي
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات
الاقتصاد الرقمي
عبدالله بن عامر السواحة

