المملكة تعزّز ريادتها في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي عبر مجموعة العشرين

ومن المقرر أن يعقد "السواحه" سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي من مختلف دول العالم، في إطار تعزيز الشراكات الدولية، ودفع مسارات الابتكار التقني، بما يعزز مكانة المملكة عالميًا، ويتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.