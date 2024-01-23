رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل تركي بن محمد بن فهد

وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.