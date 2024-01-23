رئيس مجلس الوزراء الكويتي يستقبل تركي بن محمد بن فهد

استقبل الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، في قصر بيان، اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والوفد المرافق له.
ونقل الأمير تركي بن محمد بن فهد، للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح، خلال الاستقبال، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما هنأه الأمير تركي بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء في دولة الكويت، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح.
وشهد الاستقبال، تبادل الأحاديث الأخوية، وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
وحضر الاستقبال، الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب الأمير تركي بن محمد بن فهد/ حمد بن سليمان السليم، فيما حضره من الجانب الكويتي، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل.