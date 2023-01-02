"بيت المال الخليجي" يعلن عن إنشاء صندوق "لوريف الخبر" بحجم ١٢٤ مليون ريال

أعلنت شركة بيت المال الخليجي، المرخّصة من هيئة سوق المال السعودية، عن إنشاء صندوق استثمار عقاري مغلق ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن الصندوق يأتي امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققتها الشركة في مجال الصناديق الاستثمارية؛ حيث يهدف الصندوق إلى تطوير مجمع وحدات سكنية تحت اسم "لوريف الخبر"، وأبانت أنه سيتم توفير قرابة 134 وحدة سكنية متميزة بأحجام مختلفة ومعايير عالمية، ويستهدف المشروع الباحثين عن تجربة سكن خلابة وفريدة بحكم الموقع المتميز، الذي يُعد من أرقى أحياء مدينة الخبر؛ حيث يقع في مخطط الشبيلي على شاطئ الخليج العربي- حي أشبليا.
وتعليقًا على تأسيس الصندوق، أبان عبدالرحمن بن فهد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي، أن هذا المشروع سيكون تجربة سكن فريدة في المنطقة الشرقية حيث إن شاطئ مشروع "لوريف الخبر" الواقع على الخليج الغربي؛ سيكون على بُعد خطوات من ساكني الوحدات، وسيوفر تجربة سكن مختلفة سواء من استغلال منافذ الترفيه على الشاطئ مباشرة، أو من حيث السكن والتناغم مع الواجهة البحرية ذات المدى اللامتناهي.
وأضاف أننا عازمون على نقل تجربة السكن على شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى قلب الخليج الغربي، كما أننا كجهة استثمارية على يقين من أن هذا المشروع سيوفر فرصة نوعية للاستثمار؛ وخاصة في العقارات النوعية الجاذبة لقطاع العقار السكني في مدينة الخبر.. لقد تَملكنا أرض مشروع "لوريف الخبر" بنسبة 100%، وكما أشرنا مسبقًا فإن شهيتنا مفتوحة للاستثمار في مشاريع عقارية فريدة ونوعية، وهذا المشروع هو باكورة استثماراتنا في هذا الاتجاه.
الجدير بالذكر أن منطقة مشروع "لوريف الخبر" مكتملة الخدمات، وتتميز بسهولة الوصول إليها من عدة نقاط جذب رئيسية. وحجم الصندوق المستهدف هو مائة وأربع وعشرون مليون ريال سعودي (١٢٤ مليون ريال سعودي)، ويقام على أرض استحوذت عليها الشركة بالكامل، ويجري العمل على إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالصندوق العقاري من التراخيص وغيرها للبدء بإذن الله.