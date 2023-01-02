"بيت المال الخليجي" يعلن عن إنشاء صندوق "لوريف الخبر" بحجم ١٢٤ مليون ريال

وتعليقًا على تأسيس الصندوق، أبان عبدالرحمن بن فهد الحارثي، رئيس مجلس إدارة شركة بيت المال الخليجي، أن هذا المشروع سيكون تجربة سكن فريدة في المنطقة الشرقية حيث إن شاطئ مشروع "لوريف الخبر" الواقع على الخليج الغربي؛ سيكون على بُعد خطوات من ساكني الوحدات، وسيوفر تجربة سكن مختلفة سواء من استغلال منافذ الترفيه على الشاطئ مباشرة، أو من حيث السكن والتناغم مع الواجهة البحرية ذات المدى اللامتناهي.