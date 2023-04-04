وزير الصناعة يدشن أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية

وأشار إلى أن "منصة المخاطر الجيولوجية، تعتبر أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة العربية السعودية؛ حيث تمكّن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان، وتتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى أنها تمكّن الباحثين والمختصين من طلب تلك البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية".