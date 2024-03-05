"طيران ناس" يعلن عن إطلاق 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين بالشراكة مع برنامج الربط الجوي

ومن المُقرر أن يُسيِّر "طيران ناس" ثلاث رحلات أسبوعية مباشرةً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى مطار برلين براندنبورغ، ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، ويأتي هذا النمو متماشيًا مع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الربط الجوي للمملكة، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، وربطها مع 250 وجهة دولية، فضلًا عن الإسهام في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة في استيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، كما يعكس هذا المسار مدى التقدّم المُحرز في استراتيجية النموّ والتوسّع التي أطلقها "طيران ناس" تحت شعار"نربط العالم بالمملكة"، والتي تأتي بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن، لتسهيل وصول الزوّار إلى الحرمين الشريفين.