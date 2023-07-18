"مختص" بالفيزياء والفضاء: 99% من أزمة التغيرات المناخية سياسة ومؤامرة من قِبَل الأمم المتحدة

وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية" أن المسيطرين على القرار في الأمم المتحدة يحاولون قدر الإمكان إبعاد الأفكار العلمية والحقائق حول أسباب التغير المناخي التي تصل إلى 15 سببًا بين الطبيعية والبشرية.