"مختص" بالفيزياء والفضاء: 99% من أزمة التغيرات المناخية سياسة ومؤامرة من قِبَل الأمم المتحدة

أكد أستاذ الفيزياء وعلوم الفضاء الدكتور عبدالرحمن مغربي، أن 99% من أزمة التغير المناخي سياسة أكثر منها علمًا، ومؤامرة من قِبَل الأمم المتحدة لفرض ضرائب على الدول المصدّرة للبترول.
وأضاف "مغربي" أن المهتم بموضوع التغيرات المناخية هي الأمم المتحدة، التي تصدر فكرة أن أحد أسباب الاحتباس الحراري هي الغازات واستخدام البترول؛ وبالتالي الضغط على الدول المصدّرة للبترول لدفع ضريبة على التصدير.
وتابع في مداخلة لبرنامج اليوم على "الإخبارية" أن المسيطرين على القرار في الأمم المتحدة يحاولون قدر الإمكان إبعاد الأفكار العلمية والحقائق حول أسباب التغير المناخي التي تصل إلى 15 سببًا بين الطبيعية والبشرية.