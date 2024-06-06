"الصحة" تُعلن جاهزيتها عبر 14 منفذاً لأداء مناسك حج عام 1445هـ

وأشارت "الصحة" إلى أن المنافذ التي تقدم فيها خدماتها للحجاج هي: ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز في ينبع، ومطار الطائف الدولي، ومنفذ البطحاء، ومنفذ الربع الخالي، ومنفذ سلوى، ومنفذ جسر الملك فهد، ومنفذ الرقعي، ومنفذ جديدة عرعر، ومنفذ الحديثة، ومنفذ حالة عمار، ومنفذ الوديعة.