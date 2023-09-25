"الربيعة" يوقّع اتفاقية مشتركة مع "اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم

وقّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"؛ بهدف ضمان رعاية الأطفال حول العالم؛ فيما وقّع الاتفاقيةَ عن منظمة اليونيسيف، المديرُ التنفيذي للمنظمة كاثرين راسل.