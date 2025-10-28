"يلو" تطلق حملة توعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي في دوري يلو

وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو”، الأستاذ حمد الحميّد قائلاً:

"نحن في “يلو” نؤمن بأن دور الشركات الوطنية لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع ونشر الوعي في القضايا الصحية والإنسانية. تأتي هذه الحملة امتداداً لالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، ونأمل أن تسهم في تعزيز ثقافة الفحص المبكر الذي يُعدّ خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان الثدي."