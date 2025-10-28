"يلو" تطلق حملة توعوية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي في دوري يلو

في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن جهودها المستمرة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، أطلقت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” حملة توعوية للتعريف بأهمية الفحص المبكر للوقاية من سرطان الثدي بالتزامن مع شهر سرطان الثدي الذي يمتد طيلة شهر اكتوبر من كل عام، خلال مباريات الجولة السادسة من دوري “يلو”.
وشهدت الحملة تفاعلاً كبيرًا من الجماهير واللاعبين، حيث تم توزيع مواد توعوية في الملاعب، وعرض رسائل تثقيفية عبر الشاشات الإعلانية، بهدف تشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر ورفع مستوى الوعي بخطورة المرض وأهمية الوقاية منه.
وفي هذا السياق، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو”، الأستاذ حمد الحميّد قائلاً:
"نحن في “يلو” نؤمن بأن دور الشركات الوطنية لا يقتصر على تقديم الخدمات فقط، بل يمتد إلى الإسهام في خدمة المجتمع ونشر الوعي في القضايا الصحية والإنسانية. تأتي هذه الحملة امتداداً لالتزامنا بالمسؤولية الاجتماعية، ونأمل أن تسهم في تعزيز ثقافة الفحص المبكر الذي يُعدّ خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان الثدي."
واختتم الحميّد تصريحه بالتأكيد على استمرار “يلو” في دعم المبادرات الوطنية والشراكات التي تُعزّز جودة الحياة وتواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.