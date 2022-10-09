مبادرات نوعية وأجيال واعدة.. هذا ما كشف عنه كرنفال "صيتة" في دورته الأولى

المركز الثاني

الطالبة "ريما خليل عبدالرحمن الفارس" حصلت على المركز الأول على مستوى تعليم منطقة الرياض والمركز الثاني على مستوى المملكة، وفازت بتقديمها مبادرات تطوعية وإرشادية عن مخاطر الأمن السيبراني، باعتبارها مُهتمة بهذا المجال، وتُقدّم محتوى توعويًا للأطفال؛ لكونها سفيرة بجمعية "السايبر كيدز".

بداية قصة "الفارس" كما روتها، قالت: "قبل عامين، وتحديدًا في عام 2020م، بدأت بعمل تقصٍّ وإجراء دراسة لأكثر من 100 أسرة، تتعلّق بالأمن السيبراني للأطفال، ووزّعت استبانة بشكلٍ عشوائي، وعبر عِدة برامج، وكانت النتيجة: أن مكوث الأطفال على الأجهزة ازداد بعد جائحة كورونا، باعتبار أن التعليم تحوّل عن بعد لما يُقارب العامين، وبالتالي أصبح هناك مليار طفل يستخدمون الإنترنت يوميًا دون رقابة أسرية بسبب انشغال الوالدين في متطلبات الحياة، الأمر الذي دفعني للاتجاه نحو التوعية للأطفال بخطورة الأمن السيبراني، وضرورة التعامل معه بحذر".