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"الصحة الخليجي" يُحذِّر من التوقُّف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية.. ويوضح السبب

قال إن هذا المرض يُعدُّ من الأمراض المزمنة.. وترك العلاج قد يسبب مضاعفات خطيرة
"الصحة الخليجي" يُحذِّر من التوقُّف عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية.. ويوضح السبب
هادي العصيمي
هادي العصيمي

قال مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، حول ما يتردد كثيرًا في وسائل التواصل الاجتماعية بشأن إمكانية توقُّف مرضى الضغط عن أخذ أدوية الضغط إذا كانت القراءات طبيعية للضغط لديهم، إنه في حال كانت قراءات ضغط الـدم طبيعية أثناء استخدام العلاج فإن هذا يعني أنه فعال، وضغط الـدم منتظم بسبب استخدامه؛ لذا فإن ما يتردد عن إيقاف أخذ الدواء "شائعة". مشيرًا إلى أن هذا المرض يُعتبر من الأمراض المزمنة، وترك العلاج قد يسبب مضاعفات خطيرة.

وأشار إلى أنه يجب تجنُّب إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب المختص، وأن تقليل الجرعات يكون باستشارة الطبيب حسب تقييم الحالة.

ضغط الدم
مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي
مرض الضغط المزمن

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