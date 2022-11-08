عقد اجتماع "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية" على مستوى المندوبين الخبراء بمدينة الرباط

ترأس مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في دورته العادية (114) على مستوى المندوبين الخبراء.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير لاجتماع المجلس على مستوى الوزراء، بمدينة الرباط بالمغرب، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمجلس، والتي تشمل -بالإضافة إلى المملكة- كلاً من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسودان، وسلطنة عمان، والكويت، والمغرب.
وقد استعرض المجلس في اجتماعه على مستوى الخبراء المندوبين عدداً من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمستقبل وتوجهات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والعمل على تطويرها في ضوء خطتها الاستراتيجية 2022-2026 التي أعدها معهد الإدارة العامة كاستراتيجية لتطوير عمل المنظمة، والتي تمت الإشادة بها وتوجيه الشكر للمعهد على إعدادها، وذلك خلال فعاليات وأعمال اجتماعات المنظمة ومجلسها التنفيذي في مايو الماضي في دورته العادية (113) بالقاهرة.