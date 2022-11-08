عقد اجتماع "تنفيذي المنظمة العربية للتنمية الإدارية" على مستوى المندوبين الخبراء بمدينة الرباط

وقد استعرض المجلس في اجتماعه على مستوى الخبراء المندوبين عدداً من الموضوعات المهمة والمتعلقة بمستقبل وتوجهات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والعمل على تطويرها في ضوء خطتها الاستراتيجية 2022-2026 التي أعدها معهد الإدارة العامة كاستراتيجية لتطوير عمل المنظمة، والتي تمت الإشادة بها وتوجيه الشكر للمعهد على إعدادها، وذلك خلال فعاليات وأعمال اجتماعات المنظمة ومجلسها التنفيذي في مايو الماضي في دورته العادية (113) بالقاهرة.