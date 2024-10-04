السعودية ومصر تؤكدان أهمية اضطلاع مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

كما أكد الجانبان أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، بمسؤولياته ووقف إطلاق النار الفوري والدائم في كل من لبنان وقطاع غزة، مشيرين إلى مواصلة التنسيق بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة للتعامل مع المخاطر التي تمر بها المنطقة العربية بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني.