"سبق" ترصد: قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي وعيار 21 يتجاوز 300 ريال للجرام

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي مسجلة نحو الـ300 ريال للجرام الواحد من عيار 21 بدون الضريبة الأكثر طلبًا في السوق بحسب متعاملين، بعد أن كان الجرام لا يتجاوز الـ 230 ريالًا قبل نحو عامين، جاء ذلك في جولة رصد لـ"سبق" على عدد من أسواق الذهب بالرياض.
وبين متعاملون بأن الأسعار عالمية وتحكمها مؤشرات وظواهر لا يمكن تخطيها، ومنها أسعار الفائدة وغيرها، والأوضاع السياسية، يضاف إليها قيمة التصنيع، وهو مبلغ زهيد يذهب للمصنع أو من "يشكل الذهب"، موضحين أن السوق يشهد حاليًا حالة من الركود وهو أمر طبيعي، نظرًا للأسعار العالية وضعف المناسبات وخاصة الزواجات والتي تنشط في الصيف بشكل أكبر.
ورصدت "سبق" قبل عامين تقريبًا الأسعار، حيث قفز عيار 24 ليتخطى الـ 230 ريالًا، وفي عيار 22 قفز فوق الـ 200، وفي عيار 18 وصل إلى 185 ريالًا قبل ان تتجاوز حالياً الـ 300 ريال لعيار 21.
وكان "يو بي إس" قد أصدر توقعاته لأسعار الذهب، وتوقع تسجيل المزيد من المكاسب خلال العام المقبل، بعدما صعدت الأسعار 29% تقريبًا خلال العام الحالي حتى الآن.
وتوقع المصرف السويسري وصول أسعار المعدن النفيس إلى 2750 دولارًا للأوقية بحلول نهاية 2024 من تقديراته السابقة البالغة 2600 دولار، أما بحلول منتصف العام المقبل فقد تصل إلى 2850 دولارًا ثم إلى 2900 دولار بحلول الربع الثالث من 2025.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر يميل تاريخيًا للارتفاع بنسبة تصل إلى 10% في الأشهر الستة التي تعقب أول خفض للفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كما أنه مع اقتراب الانتخابات الأمريكية يتوقع البنك زيادة حالة عدم اليقين مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.