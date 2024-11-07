"سبق" ترصد: قفزة في أسعار الذهب بالسوق المحلي وعيار 21 يتجاوز 300 ريال للجرام

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي مسجلة نحو الـ300 ريال للجرام الواحد من عيار 21 بدون الضريبة الأكثر طلبًا في السوق بحسب متعاملين، بعد أن كان الجرام لا يتجاوز الـ 230 ريالًا قبل نحو عامين، جاء ذلك في جولة رصد لـ"سبق" على عدد من أسواق الذهب بالرياض.