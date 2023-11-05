منصة «أعناب» تتوسّع في التدريب والتطوير المهني

تعد منصة «أعناب» واحدة من أبرز المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدّم فرصاً تعليمية للمعلمين في جميع أنحاء المملكة بشكلٍ متطورٍ ومتميزٍ؛ ما خوّلها للحصول على جائزة الابتكار من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.
ومع استمرار التزايد في الطلب على التعلُّم الرقمي وتطوير المهارات، قررت منصة «أعناب» التوسع لتُطلق منصة تدريب متخصصة في البرامج الاحترافية والتطوير المهني، وهي «أعناب» للبرامج الاحترافية.
يأتي هذا التوسع ضمن جهود منصة «أعناب» المبذولة في الالتزام بمساهمة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، حيث يتمثل دور التعليم وتطوير المهارات في هذه الرؤية في تمكين الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية وتحفيزها للمساهمة في التنمية المستدامة.
وفي سياقٍ متصلٍ، تمّ اتخاذ قرارٍ بإلزام المؤسسات التي يعمل بها 50 عاملاً فأكثر، بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنوياً، مما يجعل منصة «أعناب» خياراً مثالياً لتلبية احتياجات التدريب وتطوير المهارات للمنظمات والشركات وتأهيل الموارد البشرية في المملكة.
وتمثل منصة «أعناب» للبرامج الاحترافية خطوة كبيرة نحو تطوير وتحسين مستوى المهارات المهنية والعملية في المملكة العربية السعودية، حيث تتجه بنجاحها من الريادة في تطوير المعلمين في مهنتهم لتصل إلى تطوير باقي الوظائف والمهن معتمدة على خبرتها ومكانتها وسمعتها في مستوى التدريب والتعليم التي وصلت إليه.
تستهل المنصة برامجها التدريبية بالبرنامج التدريبي الأساسي للاستشارات؛ لأهميته في رفع كفاءة الشركات والمؤسسات مع توجّه المملكة إلى دعم وتعزيز مجال الاستشارات في المملكة كجزءٍ من رؤية ٢٠٢٣، لتستكمل المنصة برامجها التدريبية في قطاع الإدارة الرياضية والتعليم الإلكتروني في المستقبل القريب.
وتستهدف هذه البرامج التدريبية المهنيين من موظفين على رأس عملهم الذين يتطلعون إلى تحسين وتطوير مهاراتهم ليصبحوا رواداً في اختصاصاتهم، إضافة إلى الطلاب المتخرجين حديثاً، إذ يزوّدهم البرنامج بالمهارات والمعرفة اللازمة ليبدأوا حياتهم المهنية على أسس سليمة.
وإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد الذين يرغبون في اكتشاف مسارات وظيفية جديدة التسجيل في هذا البرنامج، ويمكن لإدارات التطوير والموارد البشرية تسجيل كادرها التدريبي بهدف تطوير مهاراتهم ليرفعوا مستوى الشركة وأدائها.
تتميّز منصة التدريب «أعناب» للبرامج الاحترافية، بواجهة سهلة الاستخدام وتجربة تعليم مرنة، ومدربين خبراء بمؤهلات وخبرات طويلة، واعتمادات من هيئات متخصّصة عالمية.