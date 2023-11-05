منصة «أعناب» تتوسّع في التدريب والتطوير المهني

يأتي هذا التوسع ضمن جهود منصة «أعناب» المبذولة في الالتزام بمساهمة فعالة في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، حيث يتمثل دور التعليم وتطوير المهارات في هذه الرؤية في تمكين الكوادر البشرية في المملكة العربية السعودية وتحفيزها للمساهمة في التنمية المستدامة.