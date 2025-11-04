هائل للأغذية تستثمر أكثر من 100 مليون ريال لإطلاق مشروع دواجن ينتج 30 مليون طير سنويًا في حائل

من جانبه، أوضح المهندس نايف العضياني، الرئيس التنفيذي لشركة هائل للأغذية، أن المشروع يرسّخ مكانة الشركة كأحد أبرز المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا:

“نلتزم بتبني أحدث الحلول التقنية في صناعة الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام. ونثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا القطاع الحيوي، مما يتيح فرصًا أكبر للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.”