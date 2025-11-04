هائل للأغذية تستثمر أكثر من 100 مليون ريال لإطلاق مشروع دواجن ينتج 30 مليون طير سنويًا في حائل
أعلنت شركة هائل للأغذية عن إطلاق مشروع استراتيجي ضخم لإنشاء مزارع دواجن متطورة وفقاسات حديثة في منطقة حائل، ضمن جهودها لتوسيع استثماراتها في قطاع الأغذية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. ويأتي هذا المشروع ثمرة شراكة استراتيجية مع مجموعة فومسون (هوالي) HUALI GROUP، وباستثمار يتجاوز 100 مليون ريال سعودي، مستهدفًا إنتاج 30 مليون طير سنويًا باستخدام أحدث التقنيات في مجالات التربية والتفقيس والإنتاج.
وأكد المهندس جابر السهلي، رئيس مجلس إدارة شركة هائل للأغذية، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مسيرة الشركة نحو بناء منظومة إنتاج غذائي وطنية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030. وقال السهلي:
“في هائل للأغذية نؤمن بأن الاستثمار في الأمن الغذائي هو استثمار في مستقبل المملكة. نسعى عبر هذا المشروع إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مكانة منطقة حائل كمركز وطني متطور للإنتاج الحيواني والزراعي.”
من جانبه، أوضح المهندس نايف العضياني، الرئيس التنفيذي لشركة هائل للأغذية، أن المشروع يرسّخ مكانة الشركة كأحد أبرز المساهمين في تحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا:
“نلتزم بتبني أحدث الحلول التقنية في صناعة الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق النمو المستدام. ونثمّن الدعم الكبير الذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لهذا القطاع الحيوي، مما يتيح فرصًا أكبر للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمملكة.”
وتُعد شركة هائل للأغذية من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الأغذية والزراعة، وتواصل تعزيز استثماراتها في مشاريع نوعية تركز على الاستدامة، والجودة، والابتكار، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .