"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد خسوف شِبهِ ظلٍّ "عميق" للقمر يستمر 4 ساعات.. الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن سماء السعودية والعالم العربي، ستشهد خسوف "شِبهِ ظلٍّ" عميق للقمر مساء بعد غد الجمعة، يستمر 4 ساعات و18 دقيقة؛ حيث سيكون 96٪ من قرص القمر داخل شبه ظل الأرض عند الذروة العظمى للخسوف.
وأضاف أبو زاهرة: كانت آخر مرة يحدث فيها خسوف بهذا العمق في يناير 2020.
ولفت إلى أن خسوف "شبه الظل" يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفُت إضاءة القمر، وبالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة؛ لكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائيًّا حيث سيمر القمر بأكمله تقريبًا داخل "ظل شبه" الأرض؛ وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد، وتسمى مثل هذه الحالات "خسوف شبه ظل كامل"، والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما، تكون عالية جدًّا بمجرد مروره بالكامل داخل "شبة ظل" القمر.
وتابع أبو زاهرة: لحدوث الخسوف يجب أن يعبر القمر البدر نقاطًا؛ حيث يلتقي مداره مع مدار الأرض بما يسمى (العقدة الصاعدة أو العقدة الهابطة)، وفي هذا الحدث يعبر القمر العقدة الهابطة قبل حوالى 17 ساعة من حدوث هذا الخسوف.
وقال: أن مراحل الخسوف ستكون في نفس الوقت وفي كل المناطق؛ حيث سيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة "شبه ظل" الأرض عند الساعة 06:14 مساء بتوقيت مكة (03:14 مساء بتوقيت غرينتش)، وفي هذه المرحلة سيكون القمر لا يزال تحت الأفق محليًّا.. وبعد ظهوره فوق الأفق لن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر؛ حيث سيبدو كالمعتاد في مثل هذا الوقت من الشهر القمري.
وسيتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 08:22 مساءً بتوقيت مكة (05:22 مساءً بتوقيت غرينتش) باتجاه الأفق الجنوب الشرقي وسيكون هذا أفضل وقت لرصد خفوت إضاءة قرص القمر ورؤية وعتمته واضحة في طرفه الأيسر (بالنسبة للراصد)؛ نظرًا لاقتراب القمر إلى حدود 5% من "ظل الأرض" في ذلك الوقت.
وبالتزامن مع ذلك سيصل القمر لحظة الاكتمال عند الساعة 08:34 مساءً بتوقيت مكة (05:34 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.
وقال: سوف ينتهي الخسوف بخروج القمر من منطقة "شبه ظل" الأرض عند الساعة 10:31 مساءً بتوقيت مكة (07:31 مساءً بتوقيت غرينتش).
وبعكس كسوف الشمس، يمكن رصد خسوف القمر بالعين المجردة، ويُفَضل استخدام منظار أو تلسكوب صغير لرؤية التفاصيل على سطح القمر، وكذلك تصوير الخسوف في مراحل مختلفة حيث يمكن للكاميرا الرقمية المثبتة على حامل ثلاثي الْتقاط أدق التفاصيل مع عدسة لا يقل طولها البؤري عن 300 مم، أو بعدسة كاميرا الهاتف الذكي فوق العدسة العينية، وتحتوي بعض أحدث الهواتف على أوضاع تصوير مناسبة لسماء الليل؛ لذا يمكن محاولة استخدامها بدلًا من الكاميرا الرقمية؛ لكن لا يزال الحامل الثلاثي ضروريًّا.
ويعود السبب لعدم حدوث الخسوف شهريًّا، إلى أن مدار القمر حول الأرض مائل بحوالى 5 درجات على مدار الأرض حول الشمس؛ مما يعني أن القمر يقضي معظم الوقت إما أعلى أو أسفل مستوى مدار الأرض حول الشمس؛ حيث "ظل الأرض" يكون على نفس المستوى؛ لذلك لا يحدث خسوف شهريًّا.
جدير بالذكر أن ظاهرة خسوف القمر تعطينا لمحة عن عمل الميكانيكا السماوية على نطاقات زمنية طويلة.