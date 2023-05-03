"فلكية جدة": سماء السعودية تشهد خسوف شِبهِ ظلٍّ "عميق" للقمر يستمر 4 ساعات.. الجمعة

ولفت إلى أن خسوف "شبه الظل" يحدث عندما يمر القمر عبر منطقة خارجية من ظل الأرض تسمى "شبه الظل"، وعادة في هذا النوع من الخسوف تخفُت إضاءة القمر، وبالكاد يمكن ملاحظة أي تغيير عند رصده بالعين المجردة؛ لكن هذا الخسوف يتمتع بخصائص تجعله استثنائيًّا حيث سيمر القمر بأكمله تقريبًا داخل "ظل شبه" الأرض؛ وبالتالي سيكون انخفاض إضاءة القمر أكثر وضوحًا من المعتاد، وتسمى مثل هذه الحالات "خسوف شبه ظل كامل"، والسبب في ندرته أن الفرصة لدخول القمر إلى ظل الأرض في نقطة ما، تكون عالية جدًّا بمجرد مروره بالكامل داخل "شبة ظل" القمر.