مكة.. "الصحفيين" تستعرض أدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل تحت عنوان " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنين ويقدمها رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي خالد بن عبد الرحمن آل دغيم بمقر شركة مطوفي حجاج دول إفريقيا غير العربية وبحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات وأعضاء الهيئة بالمنطقة والمهتمين بهذا المجال من الشركة.
وأوضح مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة فهد الإحيوي بأن هذه الورشة تأتي ضمن أنشطة وفعاليات الفرع بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق أهداف هيئة الصحفيين السعوديين بصفة عامة. مشيراً إلى أن محاور الورشة تتلخص حول مفهوم الإعلام السياحي وأهميته ووسائل وأدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة.
وأضاف الإحيوي أن الورشة تستعرض أيضاً أهداف الإعلام السياحي في ضوء رؤية 2030، وأنواع الرسائل الإعلامية السياحية عبر وسائل الإعلام، وأبرز أدوار الإعلام السياحي في صناعة الوجهات السياحية وإثراء تجربة السائح.