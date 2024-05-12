مكة.. "الصحفيين" تستعرض أدوات الإعلام السياحي في ضوء التغيرات المعاصرة

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل تحت عنوان " أدوات الإعلام السياحي " في تمام التاسعة من مساء غد الاثنين ويقدمها رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي خالد بن عبد الرحمن آل دغيم بمقر شركة مطوفي حجاج دول إفريقيا غير العربية وبحضور نخبة من الإعلاميين والإعلاميات وأعضاء الهيئة بالمنطقة والمهتمين بهذا المجال من الشركة.