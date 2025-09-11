تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة الثقافة تُكرِّم الفائزين بالجوائز الثقافية في دورتها الخامسة الأحد القادم

ورفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، الشكر لسمو ولي العهد على رعايته الكريمة لهذه المبادرة الوطنية التي يُحتفى فيها بأبرز الإنجازات الثقافية التي يُحققها المبدعون من الروّاد والشباب، عادًا هذه الرعاية بمثابة التكريم الأغلى لمنسوبي القطاع الثقافي ومبدعيه في التخصصات الإبداعية كافة، ومؤشرًا مهمًا على ما تحظى به الثقافة السعودية من دعم غير محدود من القيادة الحكيمة -أيدها الله-، ومن احتفاء بالمثقفين والمثقفات وتمكينٍ مستمرٍ لهم.