المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": موجة برد شبه قوية على معظم المناطق

توقّع المتخصّص في شؤون المناخ والطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني؛ استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الثلاثاء، بأمطارٍ متفاوتة من مكانٍ الى آخر؛ من خفيفة إلى غزيرة على حفر الباطن والخفجي والنعيرية والجبيل والدمام والكويت والإمارات وعُمان وأجزاءٍ متفرقة من الشمالية والجوف وحائل ومرتفعات جازان ونواحي الزلفي والمجمعة.
كما توقّع من مساء اليوم الثلاثاء تقدُّم موجة برد شبه قوية على معظم المناطق، وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام الحرارة بين"0 - 3" مئوية على الشمالية، الوسطى ما بين"2 - 7" درجات، الشرقية والمدينة ونجران بين"12 - 8"، ومكة وجدة ما بين"13 - 17"؛ ذروتها الأربعاء والخميس والجمعة.