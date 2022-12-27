المتخصّص في شؤون المناخ والطقس "الحصيني": موجة برد شبه قوية على معظم المناطق

كما توقّع من مساء اليوم الثلاثاء تقدُّم موجة برد شبه قوية على معظم المناطق، وهي الموجة الباردة الثالثة منذ دخول شتاء هذا العام الحرارة بين"0 - 3" مئوية على الشمالية، الوسطى ما بين"2 - 7" درجات، الشرقية والمدينة ونجران بين"12 - 8"، ومكة وجدة ما بين"13 - 17"؛ ذروتها الأربعاء والخميس والجمعة.