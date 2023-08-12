أقل من 7 أيام على انتقال اختصاص وسيط الشحن الجوي للتجميع لهيئة النقل

وكانت الهيئة العامة للنقل قد أعلنت بالتعاون مع هيئة الطيران المدني، انتقال اختصاص الشحن الجوي للتجميع (الشاحن غير المعتمد) إلى الهيئة العامة للنقل، وذلك من منطلق توحيد إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيزًا لمستوى التكامل بين الجهات المعنية.