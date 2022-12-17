معماريون يطالبون بتوثيق فنون العمارة السعودية للحفاظ على هويتها الفريدة

من جانبه تحدث "المعماري عبدالرحمن قزاز" عن تجربته المعمارية والمشاريع التي ساهم فيها، قائلًا: "لا يوجد انفصال بين المعمار القديم والمعمار الجديد، فهناك صعوبة في الفصل بينهما، لكن هناك هوية للمباني التي في جدة في أغلب حاراتها القديمة مثل الكندرة، والبغدادية، وجدة القديمة، وقد تشاهد تقاربًا مع بعض المباني، سواء في الرياض أو الشرقية"، مختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية توثيق المشاريع المعمارية، حتى تكون هناك معرفة موثقة للأجيال بخطوات هذه المشاريع، وطرق إنشائها، وما بذل من جهد في إنشائها.