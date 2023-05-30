4 تحذيرات.. تقلبات جوية حادة في حائل والقصيم عنوانها أمطار غزيرة وبرد

على الرغم من قرب انتهاء شهر مايو، إلا أن الحالات الجوية لاتزال تواصل تأثيرها بشكلٍ مُتتابع على عديدٍ من مناطق المملكة بما فيها منطقتا حائل والقصيم، والتي ستشهد تغيرات جذرية على الطقس خلال ساعات عصر ومساء اليوم.
وفي التفاصيل، يشير آخر التوقعات إلى أن نشوء أحوال جوية غير مستقرة في سماء منطقتَي حائل والقصيم تدريجياً اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ حيث تصبح الأحوال الجوية غير المستقرة قوية اعتباراً من ساعات العصر، مُترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة وزخات البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة، كما لا يُستبعد أن تترافق هذه السحب بنشاط للرياح الهابطة التي قد تتشكل على أثرها موجات غبارية في بعض المناطق.
ووفق "طقس العرب" يُنصح بمتابعة التحديثات أولاً بأول لمعرفة كُل جديد حول مستجدات الحالة الماطرة وتطور السُحب الرعدية، كما يجدر التحذير من 4 ظواهر خلال تأثير الحالة الماطرة، وهي: "شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة".