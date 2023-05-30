4 تحذيرات.. تقلبات جوية حادة في حائل والقصيم عنوانها أمطار غزيرة وبرد

وفي التفاصيل، يشير آخر التوقعات إلى أن نشوء أحوال جوية غير مستقرة في سماء منطقتَي حائل والقصيم تدريجياً اعتباراً من ساعات ما بعد ظهر اليوم الثلاثاء؛ حيث تصبح الأحوال الجوية غير المستقرة قوية اعتباراً من ساعات العصر، مُترافقة بالأمطار الرعدية الغزيرة وزخات البرد التي قد تكون كثيفة ومتراكمة، كما لا يُستبعد أن تترافق هذه السحب بنشاط للرياح الهابطة التي قد تتشكل على أثرها موجات غبارية في بعض المناطق.