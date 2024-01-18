"التراث": تسجيل 1138 موقعًا في السجل الوطني للتراث العمراني

وتم تسجيل 306 مواقع في منطقة القصيم، و224 موقعًا في منطقة المدينة المنورة، و179 موقعًا بمنطقة حائل، و155 موقعًا في منطقة عسير، و127 موقعًا في منطقة مكة المكرمة، وفي منطقة الرياض تم تسجيل 106 مواقع، وفي منطقة نجران 35 موقعًا، وفي المنطقة الشرقية 6 مواقع.