مطار الملك عبدالعزيز ينفّذ تجربة طوارئ افتراضية ويدعو المسافرين لعدم القلق

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن تنفيذ تجربة طوارئ افتراضية، صباح اليوم عند الساعة 11:00، في الساحة المخصصة لحركة الطيران بالقرب من إحدى بوابات الصعود في الصالة 1. وتهدف التجربة إلى قياس جاهزية فرق الطوارئ ورفع مستوى التنسيق بين الجهات المشاركة.
وأوضح المطار أن التجربة قد يصاحبها أصوات إنذار أو تحرّكات مكثفة لفرق الاستجابة، داعيًا المسافرين إلى عدم القلق، مؤكّدًا أن ما يجري يأتي ضمن الإجراءات الدورية لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.
وأكدت إدارة المطار أن مثل هذه التجارب تُسهم في تعزيز سلامة العمليات التشغيلية، وتطوير قدرات الفرق الميدانية في التعامل السريع والفعّال مع مختلف المواقف.
ودعا المطار جميع المسافرين والزوار للتعاون، مقدّمًا شكره على تفهمهم خلال فترة تنفيذ التجربة.