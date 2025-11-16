مطار الملك عبدالعزيز ينفّذ تجربة طوارئ افتراضية ويدعو المسافرين لعدم القلق

وأوضح المطار أن التجربة قد يصاحبها أصوات إنذار أو تحرّكات مكثفة لفرق الاستجابة، داعيًا المسافرين إلى عدم القلق، مؤكّدًا أن ما يجري يأتي ضمن الإجراءات الدورية لرفع كفاءة التعامل مع الحالات الطارئة.