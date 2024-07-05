جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول للعام الدراسي 1446هـ

أعلنت جامعة الطائف، مواعيد القبول للعام الدراسي 1446هـ، لدرجة البكالوريوس والدبلوم والمنح الداخلية.
ويبدأ استقبال طلبات القبول لدرجة البكالوريوس والدبلوم والمنح الداخلية من يوم الأحد 8-1-1446هـ إلى يوم السبت 14-1-1446هـ.
وسيكون إعلان نتائج الفرز الأول لدرجة البكالوريوس، وتثبيت القبول من يوم الثلاثاء 14 -1 - 1446هـ، حتى يوم الخميس 26 -1- 1446هـ.
كما سيكون إعلان نتائج الفرز الثاني لدرجة البكالوريوس وتثبيت القبول من يوم الأحد 29 - 1- 1446هـ حتى يوم الثلاثاء 2- 2 - 1446هـ، وإعلان نتائج الدبلوم وتثبيت القبول من يوم الخميس 4 - 2 - 1446هـ حتى يوم السبت 6 - 2 - 1446هـ.
كما سيكون إعلان نتائج قبول المنح الداخلية يوم الأحد 7 - 2 - 1446هـ، ونوهت الجامعة بأن آخر موعد لتثبيت القبول الساعة الثانية عشرة ظهرًا.