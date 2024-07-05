جامعة الطائف تعلن مواعيد القبول للعام الدراسي 1446هـ

كما سيكون إعلان نتائج الفرز الثاني لدرجة البكالوريوس وتثبيت القبول من يوم الأحد 29 - 1- 1446هـ حتى يوم الثلاثاء 2- 2 - 1446هـ، وإعلان نتائج الدبلوم وتثبيت القبول من يوم الخميس 4 - 2 - 1446هـ حتى يوم السبت 6 - 2 - 1446هـ.