مشاهد من التطور... جولة تفقدية لـ"سعود بن نهار" تكشف عن مشاريع واعدة للطائف الجديدة

وشملت العروض والشروحات المقدمة مشروع المردم العام الجديد، وإنشاء خليتين لطمر النفايات وتسوير المردم، وفق معايير عالمية تعزز حماية البيئة من الملوثات، خاصة وأنه أحد مشاريع الأمانة التطويرية بالمحافظة والمعززة لسلامة البيئة، وتعزيز برامج جودة الحياة وأنسنة المدينة، وتسعى الأمانة من خلال هذا المشروع إلى إغلاق ونقل المردم الحالي بالنسيم.