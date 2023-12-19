مشاهد من التطور... جولة تفقدية لـ"سعود بن نهار" تكشف عن مشاريع واعدة للطائف الجديدة
اطلع محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، خلال جولته التفقدية بالمحافظة اليوم، على إنجازات أمانة الطائف ومشاريعها التنموية والتطويرية وخططها المستقبلية، وذلك في الطائف الجديدة شمال المحافظة.
وقدم أمين الطائف، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي شرحًا عن المشاريع المستقبلية بمخطط الطائف الجديد الذي اُعتمد ويعد من أكبر المشاريع النوعية للتنمية الشاملة بالمملكة.
وجرى استعراض نسب الإنجاز في كل عنصر من عناصر المشروع التي شملت واحة الإسكان والمدينة الصناعية ومطار الطائف الدولي الجديد ومشاريع البنية التحتية والخدمات البلدية المقدمة حالياً، إضافة إلى مخطط الخدمات المستقبلية بهذا المحور.
وشملت العروض والشروحات المقدمة مشروع المردم العام الجديد، وإنشاء خليتين لطمر النفايات وتسوير المردم، وفق معايير عالمية تعزز حماية البيئة من الملوثات، خاصة وأنه أحد مشاريع الأمانة التطويرية بالمحافظة والمعززة لسلامة البيئة، وتعزيز برامج جودة الحياة وأنسنة المدينة، وتسعى الأمانة من خلال هذا المشروع إلى إغلاق ونقل المردم الحالي بالنسيم.
كما اطلع محافظ الطائف خلال الجولة على مشروع مطار الطائف الدولي الجديد والمرافق التي ستخدم قاصدي الطائف من الحجاج والمعتمرين والزوار للمحافظة، وشاهد أيضًا عرضًا عن مشاريع الإسكان في الطائف الجديد ومشاريع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومشاريع وزارة الطرق والخدمات اللوجستية.
كما استعرض المهندس بدر الحربي مشروع المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" والمشاريع التي نفذت والخدمات التي تقدمها المدينة الصناعية بعد الانتهاء من المشاريع، وشاهد عرضًا عن مشاريع وزارة الإسكان والطرق والخدمات اللوجستية.
وشدد خلال لقائه بمسؤولي الجهات الحكومية والخدمية على التعجيل في تنفيذ المشاريع التي تخدم سكان المحافظة وزوارها وقاصديها، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تذليل العقبات أمام المواطنين والمقيمين للاستفادة من المشاريع التطويرية، ومتابعة وتوجيهات سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وحرصهما على تطوير محافظات المنطقة.