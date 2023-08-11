"تواصل وتكامل" يتهيأ.. مفتي موريتانيا: جهود المملكة ملء الأسماع والأبصار خدمة للإسلام

وأضاف أن مؤتمر "التواصل والتكامل" بالغ الأهمية؛ حيث إنه يرمي إلى أمر ضروري هو توحيد جهود العلماء والمفتين والمؤسسات والإدارات الدينية في العالم لمواجهة ما تطفح به المتغيرات والمستجدات من قضايا عصرية متشعبة يحتاج حلها إلى بصيرة بأصول الشريعة وقواعدها ومقاصدها ومعرفة أوجه دلالات أدلتها إلى جانب التفقه في الواقع وما يتنزل عليه من الأحكام عزيمة أو رخصة، مشيرًا أنه مؤتمر بحق تلامِس محاوره حاجة الأمة الإسلامية.