أستاذ تاريخ بالجامعة الإسلامية بالمدينة: تأسيس الدولة السعودية مهّد لتأمين طرق الحج والزيارة

حرصت الدولة السعودية الأولى منذ تأسيسها على استتباب الأمن في الأقاليم والمدن وإرساء العدل؛ للحفاظ على أمن أفراد المجتمع وممتلكاتهم، وترتيب شؤونهم، وتمهيد الطرق لوصول الحجاج والزائرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير مصادر الغذاء.
وسرد أستاذ التاريخ المشارك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور فوزي بن عناد العتيبي، بعض الشواهد التاريخية التي تدلّ على تغيّر بعض المناطق إثر دخولها ضمن الدولة السعودية.
وبيّن أنه في مثل هذه الأيام من عام 1139هـ/ 1727م تولى حكم الدرعية الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، الذي يرجع نسبه إلى قبيلة بني حنيفة، والتي تُعتبر من أعرق الأسر المالكة في الجزيرة العربية.
وأضاف "العتيبي": حينما تولى الإمام محمد بن سعود حكم الدرعية وهو يرتكز على إرث تاريخي كبير في الحكم والملك، فكان لديه رؤية ومشروع في إقامة دولة قوية، تفرض الأمن، وتقيم العدل، بعدما كانت المنطقة تعاني من التفتّت وفقدان الأمن، وما ينعكس على ذلك من ضعف الاقتصاد بشكل عام.
وتابع: تمكّن الإمام محمد بن سعود من إرساء قواعد الحكم، وتوحيد المناطق، وأخذ منه ذلك جهدًا كبيرًا استمر حوالي أربعين عامًا، وترك وراءه إرثًا ممهدًا وصلبًا للبناء والعطاء لمن يأتي بعده، وهذا ما حصل حينما تولى بعده الحكم ابنه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في عام 1179هـ/ 1765م، فاتسعت رقعة الدولة في عهده بشكل كبير، وأكمل المسيرة من بعده ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، الذي بلغت الدولة في عهده أقصى اتساعها حتى لُقّب "سعود الكبير".
واستطرد بالقول: في عام 1221هـ قدِم الإمام سعود إلى المدينة المنورة فرتّب شؤونها، واطمأنّ على أحوالها، وتكررت زيارته للمدينة، وقد كان لدخول المدينة وقبلها مكة ضمن حدود الدولة السعودية أثره الإيجابي على المنطقة.
وأفاد "العتيبي" بأن هذه الشواهد التاريخية تؤكد على تغير أحوال المدينة والمناطق حولها بعد دخولها ضمن الدولة السعودية، حتى إن بعض القبائل باتت تحرص على حماية الطرق والحجاج بعدما كان حالها عكس ذلك.