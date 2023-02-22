أستاذ تاريخ بالجامعة الإسلامية بالمدينة: تأسيس الدولة السعودية مهّد لتأمين طرق الحج والزيارة

وتابع: تمكّن الإمام محمد بن سعود من إرساء قواعد الحكم، وتوحيد المناطق، وأخذ منه ذلك جهدًا كبيرًا استمر حوالي أربعين عامًا، وترك وراءه إرثًا ممهدًا وصلبًا للبناء والعطاء لمن يأتي بعده، وهذا ما حصل حينما تولى بعده الحكم ابنه الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود في عام 1179هـ/ 1765م، فاتسعت رقعة الدولة في عهده بشكل كبير، وأكمل المسيرة من بعده ابنه الإمام سعود بن عبدالعزيز، الذي بلغت الدولة في عهده أقصى اتساعها حتى لُقّب "سعود الكبير".