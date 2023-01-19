"الجبير" يلتقي وزير البيئة الإكوادوري ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ما تقدمه المملكة من مبادرات لمواجهة تحديات التغير المناخي؛ ومنها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".