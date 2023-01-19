"الجبير" يلتقي وزير البيئة الإكوادوري ويبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير البيئة والمياه والتحول البيئي بجمهورية الإكوادور قوستاقو مانريكي ميراندا، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023 في مدينة دافوس السويسرية.
وشهد اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة ما تقدمه المملكة من مبادرات لمواجهة تحديات التغير المناخي؛ ومنها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".