"تساوي" تحصل على شهادة التصنيف من الدرجة الأولى من "البلديات والإسكان" للعام الرابع على التوالي

من جانبه، صرَّح فهد عبدالله القحطاني الرئيس التنفيذي لـ"تساوي"، قائلاً: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل استمرارية لنجاحنا. إن حصولنا على شهادة التصنيف من الدرجة الأولى من وزارة البلديات والإسكان للعام الرابع على التوالي هو تأكيد على كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، ويؤكد على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وهذا يمنحنا الثقة للمضي قدمًا في توسيع نطاق أعمالنا والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030."