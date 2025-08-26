"تساوي" تحصل على شهادة التصنيف من الدرجة الأولى من "البلديات والإسكان" للعام الرابع على التوالي

في إنجاز نوعي يعزز مكانتها في قطاع المقاولات السعودي، أعلنت "تساوي" للمقاولات العامة عن حصولها على شهادة التصنيف من الدرجة الأولى لـ"مقدمي خدمات المدن" من وزارة البلديات والإسكان، للعام الرابع على التوالي وذلك في مجالي "التشييد والبناء" و"التشغيل والصيانة والخدمات".
ويؤكد هذا الإنجاز على التزام "تساوي" بتقديم مشاريع عالية الجودة ومساهمة فاعلة في تطوير البنية التحتية للمملكة. كما يعكس تقييمها الائتماني BBB+ قوة مركزها المالي وموثوقيتها في تنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة.
من جانبه، صرَّح فهد عبدالله القحطاني الرئيس التنفيذي لـ"تساوي"، قائلاً: "فخورون بهذا الإنجاز الذي يمثل استمرارية لنجاحنا. إن حصولنا على شهادة التصنيف من الدرجة الأولى من وزارة البلديات والإسكان للعام الرابع على التوالي هو تأكيد على كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ المشاريع الكبرى والمعقدة، ويؤكد على التزامنا بتقديم أعلى مستويات الجودة والموثوقية. وهذا يمنحنا الثقة للمضي قدمًا في توسيع نطاق أعمالنا والمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030."
ويُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لشركة "تساوي"، كونه يعزز ثقة العملاء والشركاء، ويفتح آفاقًا جديدة للمشاركة في مشاريع أكبر وأكثر تعقيدًا، بما يتماشى مع التطلعات التنموية للمملكة العربية السعودية.