"الخارجية": إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم، عن إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023.
وقالت وزارة الخارجية إنه بالتعاون مع وزارة الرياضة تطلق "الخارجية" ميزة إصدار التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023.
وقالت الوزارة: إن الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023، كما تهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة ومساندة أنديتهم خلال البطولة وسط أجواء حماسية.
وأشارت "الخارجية" إلى أنه يمكن لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023 التقدم بطلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية لحضور مباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني.
وتعتزم وزارة الرياضة، مساء اليوم الأربعاء، الكشف عن استعداد المنشآت لبطولة كأس العالم للأندية 2023.
وتستضيف المملكة، البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 من ديسمبر الحالي، بمشاركة فريق الاتحاد بطل دوري "روشن" للمحترفين عن موسم 2022 - 2023.