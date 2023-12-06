"الخارجية": إتاحة التأشيرة الإلكترونية لحاملي تذاكر كأس العالم للأندية 2023

وقالت الوزارة: إن الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات السفر إلى المملكة لعشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم للأندية 2023، كما تهدف إلى توفير أفضل تجربة ممكنة للمشجعين لزيارة المملكة ومساندة أنديتهم خلال البطولة وسط أجواء حماسية.