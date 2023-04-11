بالصور.. الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتلقى تبرعات تجاوزت أكثر من 470 مليون ريال في يومها الأول

وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة https://ehsan.sa، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000، فيما ستُصرف هذه التبرعات على ستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.