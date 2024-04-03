"قسورة العقارية": نعتذر عن توقُّف تطبيق قسورة بضغط من طلبات الشراء

أرسلت "قسورة العقارية" اعتذارًا للمستثمرين عن العطل التقني الذي طرأ على تطبيق قسورة لشراء وإدارة الاستثمارات بعد دقائق من فتح باب الشراء الأربعاء الماضي؛ بسبب الضغط الكبير على التطبيق بعد إعلان الفرصة.
وأعادت الشركة مساء أمس الأربعاء فتح باب الشراء على فرصة الراجحي، وتم شراء ٧١٪ من الحصص المطروحة في مشروع الراجحي خلال الساعة الأولى من الطرح، ومن المتوقع إغلاقها اليوم الخميس.
ووفقًا لبيان الحجوزات فقد بلغت معدلات التغطية للفرص ٢٧٩٪.
وأوضحت "قسورة العقارية" أنها ستعطي جميع المسجلين اليوم في التطبيق الحق في الحجز في المشروعات القادمة من خلال التطبيق إذا لم يتمكنوا من شراء حصص في مشروع الراجحي.
وأوصت المسجلين بضرورة تحديث تطبيق قسورة للنسخة المحدثة، من خلال متجرَي التطبيقات في نظامَي أبل وأندرويد.
وكانت "قسورة" قد طرحت خلال شهر رمضان المبارك مشروع الجماوات الذي تم إغلاقه خلال ٢٤ ساعة، ثم مشروع الراجحي الذي من المتوقع أن يتم إقفاله في الساعات القادمة.
وتعمل "قسورة العقارية" على تعزيز وجودها باعتبارها رائدة في مجال الاستثمار في الفندقة السحابية؛ إذ تعمل حاليًا في ست مدن في دول عدة حول العالم.
وتُركِّز الشركة حاليًا على توفير العرض المناسب لاستيعاب الطلب الكبير على هذا النوع من الخدمات العقارية في منطقة المدينة المنورة.
وكانت الشركة قد حققت خلال العامَيْن الماضيَيْن عوائد ربحية، تصل إلى ٥٥٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تصل الأرباح (بعد رد رأس المال) لأكثر من ٣٣٪ على أساس سنوي، وفق معدلات الإشغال الحالية التي وصلت إلى أكثر من ٩٥٪ في المواسم، و٧٥٪ كمعدل سنوي.
وتستقبل الشركة الاستفسارات حول مشروعات الشركة، والتسجيل في تطبيق شراء وإدارة الاستثمارات، عبر الرابط https://www.qaswarah.info