"قسورة العقارية": نعتذر عن توقُّف تطبيق قسورة بضغط من طلبات الشراء

وكانت الشركة قد حققت خلال العامَيْن الماضيَيْن عوائد ربحية، تصل إلى ٥٥٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن تصل الأرباح (بعد رد رأس المال) لأكثر من ٣٣٪ على أساس سنوي، وفق معدلات الإشغال الحالية التي وصلت إلى أكثر من ٩٥٪ في المواسم، و٧٥٪ كمعدل سنوي.