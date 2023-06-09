موظفو الجوازات السعودية المشاركون في تنفيذ مبادرة طريق مكة في المغرب: سعداء وفخورون بخدمة ضيوف الرحمن

"فخر واعتزاز، وشعور لا يوصف".. بهذه العبارات عبَّرت الكوادر السعودية المشارِكة في مبادرة طريق مكة، العاملة في مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء في المملكة المغربية.
ويقول موظف الجوازات مسلط العتيبي: "سعيد بهذه المشاركة الوطنية عبر مبادرة طريق مكة. فخور بما تقدمه حكومتنا الرشيدة من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن. مشاعر وفرح الحجاج بإنجاز إجراءاتهم ودعواتهم تُسعدنا كثيرًا؛ لذلك تجد جميع الكوادر تتسابق لخدمة الحجاج".
وكيل رقيب منى جابر، إحدى منسوبات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، تحدثت عن مشاركتها قائلة: "مَنَّ الله عليَّ بأن أكون ضمن فريق مبادرة طريق مكة التي تُنفِّذها حكومتنا الرشيدة لخدمه ضيوف الرحمن، وذلك بتسهيل إجراءاتهم من بلادهم، وقبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج".
وأضافت: "أشعر بالفخر والاعتزاز بما تقدمه السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، خاصة عندما نشاهد هذه التسهيلات تنعكس إيجابيًّا على مشاعر الحجاج".
جهاد الحربي من جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عبَّر عن سعادته بالمشاركة في تنفيذ المبادرة، مشيرًا إلى أن جميع المشاركين بالمبادرة يبذلون أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة لتسهيل إجراءات أداء الحجاج مناسك الحج.
وأكدت بدور المطيري من جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض اعتزازها بهذه المشاركة في مبادرة طريق مكة، وسعادتها الكبيرة بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وعبَّرت عن فخرها عندما تشاهد ردود فعل الحجاج وسعادتهم عند إنجاز إجراءات دخولهم للمملكة.
وقال نايف العمري من جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة: "جميعنا سعداء بهذه المشاركة، ونفخر بما تقدمه حكومتنا الرشيدة من تسهيلات وخدمات لضيوف الرحمن".