موظفو الجوازات السعودية المشاركون في تنفيذ مبادرة طريق مكة في المغرب: سعداء وفخورون بخدمة ضيوف الرحمن

وكيل رقيب منى جابر، إحدى منسوبات جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، تحدثت عن مشاركتها قائلة: "مَنَّ الله عليَّ بأن أكون ضمن فريق مبادرة طريق مكة التي تُنفِّذها حكومتنا الرشيدة لخدمه ضيوف الرحمن، وذلك بتسهيل إجراءاتهم من بلادهم، وقبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج".