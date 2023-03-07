المملكة وبولندا.. مواقف إنسانية زادت زخم العلاقات بين البلدين

ووجد هذا الترحاب صدى واسعًا في جميع الأوساط البولندية، وبجانب ذلك ردّت البروفيسورة آليتسيا غجيتشكوفياك الجميل من خلال ترؤّسها لوفد ضمّ: نائب وزير الاقتصاد، وممثلين للغرفة التجارية البولندية، زار المملكة في الفترة الممتدة من 11 – 15 نوفمبر عام 2000م، وجرى استقبال الوفد حينها من قبل الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، والأمير سلطان بن عبد العزيز، رحمه الله.