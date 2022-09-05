قبل بدء الموعد الرسمي لاستلام الشيكات.. قادة السوق العقاري يسلمون الشيكات المصدقة الخاصة بمزاد دانات المشرق

يشهد السوق العقاري بالمنطقة الشرقية هذه الأيام حراكاً عقارياً كبيراً، تمثل في مسارعة مجموعة من كبار رجال الأعمال وقادة السوق العقاري، لتصديق الشيكات الخاصة بمجموعة من العقارات المتفردة بمزاد دانات المشرق، وذلك قبل بدء الموعد الرسمي لاستلام الشيكات.
وحول هذا الحراك والإقبال المبكر يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية وكيل البيع القضائي والشركة المسوقة لهذا المزاد: "إنه ليس من المستغرب هذا الإقبال المبكر والمبادرة من قبل قادة السوق العقاري، لتصديق الشيكات، وذلك قبل بدء الوقت الرسمي لاستلامها، نظراً لما تتمتع به العقارات المطروحة في مزاد دانات المشرق من قيم عقارية متألقة، تجعل كل عقار منها دانة عقارية فريدة، تحمل في تفاصيلها آفاق فرص وعوائد استثمارية متجددة"
ويعزو السيف هذا الحراك إلى تكامل الجهود، التي يأتي في مقدمتها جهود مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" لتسريع استيفاء الحقوق وتعظيم الربحية لكافة الأطراف، بالإضافة إلى التفاعل الاستثنائي لمختلف شرائح السوق العقاري بالمنطقة الشرقية، مع الحملة التسويقية الإبداعية لمزاد دانات المشرق والتي حملت شعار "السوق يتحدث".
هذا وتتميز العقارات المطروحة في مزاد دانات المشرق بقوة المواقع على طريق الملك فيصل وطريق الملك فهد بالخبر، وتفرد العقارات المطلة على الخليج العربي بالخور وشاطئ نصف القمر، بالإضافة إلى جاهزية هذه العقارات لاستقبال نخبة من السيناريوهات الاستثمارية الملائمة للمنتجات العقارية التجارية والسياحية الأكثر طلباً والأبرز تميزاً.