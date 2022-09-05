قبل بدء الموعد الرسمي لاستلام الشيكات.. قادة السوق العقاري يسلمون الشيكات المصدقة الخاصة بمزاد دانات المشرق

وحول هذا الحراك والإقبال المبكر يقول الأستاذ عبدالرحمن بن صالح السيف الرئيس التنفيذي لشركة المحافظ العقارية وكيل البيع القضائي والشركة المسوقة لهذا المزاد: "إنه ليس من المستغرب هذا الإقبال المبكر والمبادرة من قبل قادة السوق العقاري، لتصديق الشيكات، وذلك قبل بدء الوقت الرسمي لاستلامها، نظراً لما تتمتع به العقارات المطروحة في مزاد دانات المشرق من قيم عقارية متألقة، تجعل كل عقار منها دانة عقارية فريدة، تحمل في تفاصيلها آفاق فرص وعوائد استثمارية متجددة"